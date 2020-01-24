Лукашенко продолжит переговоры с Путиным о цене на российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по условиям поставки российской нефти в республике. Об этом сообщает белорусское госагентство «БелТА».
«Я говорю Путину: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание Федеральному собранию там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — сообщил Лукашенко.
Ранее президент Белорусии неоднократно говорил, что цены на российскую нефть стали причиной последних разногласий между Минском и Москвой. По мнению Лукашенко, Белоруссия покупает сырье по ценам дороже мировых. Лукашенко заявлял, что Минск ведет переговоры о закупках нефти в том числе с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Кроме того, по мнению Лукашенко, конфликт Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связан с прежним составом российского правительства.
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