Лукашенко продолжит переговоры с Путиным о цене на российскую нефть

24.01.2020, 16:57, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по условиям поставки российской нефти в республике. Об этом сообщает белорусское госагентство «БелТА».

«Я говорю Путину: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание Федеральному собранию там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — сообщил Лукашенко.

Ранее президент Белорусии неоднократно говорил, что цены на российскую нефть стали причиной последних разногласий между Минском и Москвой. По мнению Лукашенко, Белоруссия покупает сырье по ценам дороже мировых. Лукашенко заявлял, что Минск ведет переговоры о закупках нефти в том числе с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Кроме того, по мнению Лукашенко, конфликт Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связан с прежним составом российского правительства.

 

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Жертвами коронавируса 2019-nCoV в Китае стал 41 человек, сообщает Reuters. Накануне сообщалось о 26 смертельных случаях по всей стране. Число зафиксированных в мире случаев заболевания, вызванного вирусом, превысило 1300 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Китае, однако уже сообщалось об инфицированных в США, Японии, Австралии, Южной Корее и Франции. В Китае в связи с распространением вируса […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика