Лукашенко продолжит переговоры с Путиным о цене на российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по условиям поставки российской нефти в республике. Об этом сообщает белорусское госагентство «БелТА».

«Я говорю Путину: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание Федеральному собранию там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — сообщил Лукашенко.

Ранее президент Белорусии неоднократно говорил, что цены на российскую нефть стали причиной последних разногласий между Минском и Москвой. По мнению Лукашенко, Белоруссия покупает сырье по ценам дороже мировых. Лукашенко заявлял, что Минск ведет переговоры о закупках нефти в том числе с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Кроме того, по мнению Лукашенко, конфликт Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связан с прежним составом российского правительства.

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