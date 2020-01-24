Мнение: Навальный боится, что его победит косметика!

Не бойтесь друзья, это пост не про сиси и даже не про крем от морщин на сисях. Тут вообще не будет про эротику — тут про реально полнейший: 1) зашквар наших оппозиционеров, 2) тотальную тупость наших оппозиционеров и их прихвостней из сферы не очень дорогой, прости господи, журналистики.
Короче, мне попадается вот этот вот заголовок на одном из лучших либеральных СМИ, а я вчера эту новость видел и еще поржал — что ведь наберет свои проценты — а тут — ОНИ ОПЯТЬ НОЮТ, ааа! Цитирую:
Источник, близкий к Кремлю, сообщил, что этот проект обсуждался с прошлого года. Новая партия должна привлечь городской средний класс 18-30 лет и отвлечь его от протестов. Сам Даванков утверждает, что объединение будет ориентировано на молодежь, которая сейчас не представлена в политике.
Понимаете — они реально конченные. Как и другие дурачки, кто мнит себя экспертами. Я как ушел на Ютуб одного своего постоянного поклонника-эксперта потерял — даже заскучал. Але, клоуны, что значит — отвлечь?!
Ржунимагу. Леша только-только приехал откромленным и загорелым из отпуска и тут же вступил в борьбу. Кто еще верит Навальному — поднимите руку вверх — нам тупо поржать. Кто верит Собчак, Гудкову, Шендеровичу — я тут на ночь зависну нашу либерду перечислять — а один хрен 2% на выходе. И то, я уже думаю, им тупо 1% подарят — чтобы не обижались.
Это же просто вдумайтесь — они умудрились обос.. обделаться даже в Сети! Путин виноват, ага, развил быстрый и дешевый Интернет в России — так что пенсионеры теперь атакуют. И — молодым и прогрессивным рукожопам — даже тут места не стало! Раньше их хоть уважали — технологии там, но современные дебилы-то — это реально — полиция, мля, лайков!
Они вас задизлайкают и победят — все! Пускай лошадь думает, а трактор работает! Путин должен уйти!
Дело не в партии Фаберлик или движении Дзинтерс (фабрику которой угробили наши прибалтийские друзья) — дело в том, что если у вас электрорат может отнять партия косметики — ну, ты мудак — как говорили в фильме.
Лешке привет!
Кстати, товарищи, ролики-то мои нравятся, не?
Счастья вам.
Источник: Вместе победим!
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