Рассвирепевшая Елена Малышева побила подростков в эфире Первого канала

Тема передачи говорит сама за

себя: «Легально и летально». Именно так можно охарактеризовать снюс. Елена Малышева

отметила, что в России из-за этой гадости стали погибать дети.

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