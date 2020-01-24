Рассвирепевшая Елена Малышева побила подростков в эфире Первого канала

Тема передачи говорит сама за
себя: «Легально и летально». Именно так можно охарактеризовать снюс. Елена Малышева
отметила, что в России из-за этой гадости стали погибать дети.
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