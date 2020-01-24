В мире: Иностранцы забирают у Украины самое ценное

Украина намерена отдать Европе один из своих ценнейших активов, национальную железную дорогу. И не кому-нибудь, а тем, кто мечтал заполучить ее еще с 1941-го года — немцам. От простого внешнего управления — насаждения на ключевых должностях своих чиновников, кураторов и консультантов — Запад перешел к овладению ключевой украинской собственностью.

Украинская делегация ехала на экономический форум в Давосе под шум громких заявлений. У Зеленского обещали в этот раз уж точно привлечь инвесторов. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия грозился больше не ездить в Давос никогда, если инвесторы и в этот раз проигнорируют украинские инвестпредложения.

Но получилось даже интереснее: «Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – сообщил премьер-министр Александр Гончарук.

Вначале в Deutsche Bahn опровергли эту информацию, мол, речь идет только о консалтинге: «Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать «Укржелдорогу» по предпринимательским и техническим вопросам». Однако позднее выяснилось, что Гончарук все-таки был ближе к истине. Просто сболтнул горячую новость раньше времени. Оказалось, что Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn еще не завершили переговоры. И вариант операционного управления украинскими железными дорогами также обсуждается.

Новость не могла не вызвать живейшее обсуждение. С идеей продать УЗ (Укрзалізниця) украинская власть носится еще со времен Януковича. Однако, как справедливо заметил один из депутатов президентской фракции Александр Дубинский, премьер-министр сказал «а», не сказавши «б»: а кто кому за это платить будет? И сколько?

К тому же УЗ – не просто государственная компания. На нее завязан почти весь украинский бизнес, в особенности экспортные отрасли, генераторы валютной выручки. Сегодня УЗ обеспечивает перевозку 260-270 млн тонн грузов в год. Т.е. это стратегический актив и тот, кто им управляет, начинает косвенно управлять и самой Украиной.

Этот сюжет уже породил распространение шуток о том, что немцы в начале XXI века совершенно мирным путем сделают то, что не сделали военным способом в 1941-1945-годах — захватят наконец Украину. Тем более что сельскохозяйственная земля, знаменитый чернозем, который активно готовятся продавать на Украине — также во многом уже продан иностранцам. А ведь он тоже в свое время был целью нацистов.

В управление готовятся сдавать не только железную дорогу, но и порты.

Это также давняя инициатива, ее готовил еще экс-глава Мининфраструктуры Владимир Омелян в правительстве Владимира Гройсмана. Но дело сдвинулось лишь недавно. «Рисоил Херсон» (владельцы – выходцы из Грузии) берет в концессию порт в Херсоне. 24 января пришла новость о сдаче компании из Катара в концессию порта в Николаеве. На очереди – порты в Одессе и области, Бердянске, Мариуполе. Порты – это не железная дорога, конечно, обороты меньше на порядок, а то и на два. Но экспортные грузы привозят как раз сюда, а значит их значение нужно рассматривать в связке с железной дорогой.

Впрочем, как именно сдадут железнодорожные перевозки Deutsche Bahn, – даже неважно. Главное, что это безальтернативное решение и решает не Украина.

Когда конспирология не лжет

За последние годы констатация внешнего управления Украиной стала какой-то дежурной мантрой. Возможно, за это время кто-то стал относиться к этим словам как к пропагандистскому штампу или одной из теорий заговора. Помните такой фильм с Мелом Гибсоном? Он там работал таксистом и каждому своему пассажиру рассказывал какую-то невероятную дичь. Вот и внешнее управление Украиной туда отлично бы вписалось – где-то между масонами и новым мировым порядком. Правда, затем оказалось, что как минимум одна из его диких историй была правдой.

Внешнее управление – это отнюдь не встречи тайных лож, особые знаки и рукопожатия. Если уж на то пошло, вся эта секретность больше вредит.

Вот, к примеру, из последнего. В украинском сегменте Telegram опубликовали документ, из которого следует, что посольство США на Украине вмешивалось в процесс назначения руководства Генпрокуратуры страны. Причем из переписки следует, что посольство выдвинуло свои кандидатуры для кадровой комиссии, получило ответ генпрокурора и, по его просьбе, дополнило список еще 4-мя кандидатами. Т.е. это не единичный пример, а рабочая рутина.

Или вот тоже недавний пример – на Украине опубликовали прослушку совещания у премьер-министра. Тот вместе с министром финансов и главой НБУ обсуждал, что Зеленский – полный пень в экономике. И надо как-то так ему описать текущие события, чтобы они выглядели не провалом правительства по всем фронтам, а списком свершений. Логично предположить, что премьер-министр после такого пулей вылетает из Кабмина. Но нет. Гончарук сидит там же, где и сидел. Потому что случилось это накануне поездки в Давос. А инвесторам, чтобы те окончательно не разуверились в Украине, нехорошо показывать новое неизвестное лицо. Плюс из МВФ намекнули, что не стоит менять премьер-министра из-за пустяков.

От Порошенко – Зеленскому

Копнем немного вглубь. Многие должны помнить «варяжский» период в новейшей истории Украины. Тогда после евромайдана в первом правительстве Порошенко было не продыхнуть от иностранцев. Грузинский десант, кадры из Прибалтики, пани Яресько/Джареско и, конечно же, Уляна Супрун. Большинство этих «ценных» кадров сгинуло в безвестность, но вот Наталья Яресько, отреформировав украинские финансы, уехала заниматься тем же самым в Пуэрто-Рико. А Пуэрто-Рико – это без двух минут США, лишь бы кому такое не доверят.

И дело тут не только в самих этих назначениях. После них практически при каждом министерстве появилась своя надзорная структура. Формально они конечно не надзорные, а отвечают за реформы. Как, например, Национальная служба здоровья при Минздраве Украины или директорат стратегического планирования и европейской интеграции при министерстве образования и науки. Только по факту все наоборот: это скорее Минздрав теперь при НСЗУ.

Тот же Зеленский во время избирательной кампании активно критиковал экс-министра здравоохранения Уляну Супрун. Однако ее преемница в целом продолжает курс, заложенный Супрун. И если представить, что завтра Зеленский назначит вместо нее кого-то из оппозиции – даже в этом случае ничего не изменится.

Очень удобно: система работает, даже если ряд ключевых постов будут занимать нелояльные назначенцы. Их будут саботировать, перетянут на свою сторону либо выдавят.

То же самое относится и к стратегическим госкомпаниям. Андрея Коболева («Нафтогаз Украины») в свое время лоббировал МВФ. Когда несколько лет спустя у Коболева случился конфликт с Порошенко, то уволить его из «Нафтогаза» не смог даже он. Хотя старался. И конечно же при Зеленском Коболев сохранил свой пост. Хотя прежде это было бы просто немыслимо. «Нафтогаз» всегда считался этаким президентским кормлением. Каждый президент сажал туда своего человека. А теперь все – кончилась малина.

Или вот антикоррупционные органы. Нет, не будем вспоминать, когда, сколько и зачем их создали. Возьмем опять же последний пример: как ГБР увлеченно перегавкивается по поводу расследования с Петром Порошенко. ГБР ведет против него расследование, а Порошенко в ответ прослышивает ГБР и вываливает записи и распечатки прослушки – не скучают люди. Но тут ведь что важно? ГБР ведь свое расследование не столько против Порошенко ведет, сколько для Зеленского. Как постоянный наглядный пример: «Вот, смотри. Ты тоже станешь бывшим президентом. И тебя могут точно так же мытарить. Веди себя правильно».

Во всем этом нет никакой тайны. Ничего, что можно под видом инсайда опубликовать на каком-либо анонимном ТГ-канале с сотней тысяч подписчиков. Действительность очень скучна. Пространства для маневра у Украины и ее властей самый минимум.

И, пожалуй, единственное, что им доступно без ограничений, – это отказываться от остатков суверенитета и сдавать за копейки немногие оставшиеся активы.

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