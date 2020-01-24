Дважды сбитого машиной жителя Костромы привлекут к ответственности

24.01.2020, 16:51, Новости дня

Пешеход в Костроме дважды становился виновником ДТП, попадая под колеса автомобилей, по данному факту сотрудники полиции начали проверку, сообщили в областном управлении МВД.

23 января 46-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, в результате чего его сбила машина, так как водитель не мог заметить внезапно появившегося пешехода.

«В ходе разбирательства выяснилось, что виновник ДТП уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Буквально два дня назад его при аналогичных обстоятельствах уже сбивала машина», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В обоих случаях нарушитель был пьян.  Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении. По фактам ДТП начато административное расследование, виновнику грозят штрафы за нарушение ПДД. Кроме того, водители могут взыскать с мужчины средства за ремонт авто.

Ранее в  Ангарске водитель сбил и несколько раз переехал пожилую женщину, в отношении него завели дело.



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