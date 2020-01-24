Сменивший имидж Гоген Солнцев стал глэм-рокером

Российский шоумен Гоген Солнцев предстал перед фанатами в необычном образе глэм-рокера с длинными распущенными волосами. Фотографию, демонстрирующую изменившийся имидж, артист опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте.

Сам Гоген Солнцев жалуется, что из-за нарушенного режима сна ему не удается выспаться. Новогодние праздники уже прошли, но организм до сих пор не адаптировался. Он попросил подписчиков поделиться советами или лекарственными препаратами для борьбы с бессонницей.

Некоторые поклонники не только рассказали ему, как восстановить прежний режим сна, но и выразили восхищение по поводу его внешнего вида. Часть подписчиков рекомендовала шоумену выбрать новую девушку, и желательно моложе нынешней супруги Екатерины Терешкович.

Стоит отметить, что прежний образ Гогена Солнцева фанаты сравнивали одновременно с представителем направления эмо, Брайном Молко и Аленой Водонаевой.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В ходе раскопок в штате Юта (США) палеонтологами найдены останки древнейшего аллозавра, обитавшего на Земле. Доисторические животные рода плотоядных динозавров жили на планете около 155 млн лет назад, а найденные части скелета, по словам специалистов, принадлежат ранее неизвестному науке виду – Allosaurus jimmadseni. Древнейший аллозавр обитал на Земле в юрском и меловом периодах. В длину […]