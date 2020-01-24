Сменивший имидж Гоген Солнцев стал глэм-рокером

Российский шоумен Гоген Солнцев предстал перед фанатами в необычном образе глэм-рокера с длинными распущенными волосами. Фотографию, демонстрирующую изменившийся имидж, артист опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте.
Сам Гоген Солнцев жалуется, что из-за нарушенного режима сна ему не удается выспаться. Новогодние праздники уже прошли, но организм до сих пор не адаптировался. Он попросил подписчиков поделиться советами или лекарственными препаратами для борьбы с бессонницей.
Некоторые поклонники не только рассказали ему, как восстановить прежний режим сна, но и выразили восхищение по поводу его внешнего вида. Часть подписчиков рекомендовала шоумену выбрать новую девушку, и желательно моложе нынешней супруги Екатерины Терешкович.
Стоит отметить, что прежний образ Гогена Солнцева фанаты сравнивали одновременно с представителем направления эмо, Брайном Молко и Аленой Водонаевой.
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