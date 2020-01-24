Менеджер Ольги Бузовой назвал Манукяна виноватым в том, что она не хочет отдыхать

24.01.2020, 16:47, Разное

Концертный менеджер Ольги Бузовой считает, что блогер Давид Манукян не справляется со своими обязанностями по развлечению певицы. Сейчас они находятся в Таиланде, но Ольга Бузова уже интересуется, когда начнутся новые концерты.
По словам Антона Богославского (менеджер певицы), они отправляли Ольгу Бузовой с Давидом Манукяном в надежде, что тот отвлечет ее от работы до конца отпуска. Но певица все чаще информирует концертному менеджеру о том, что ей скучно без съемок и мероприятий.

Кроме того, Ольга Бузова — единственная, кто в семье имеет стабильный заработок, поэтому ей приходится всех кормить. Из-за этого она вынуждена заниматься концертами, а не личной жизнью.



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