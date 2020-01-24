Андрей Ургант рассказал, что за расправу над его сыном Иваном предлагали заплатить 10 000 долларов

24.01.2020, 16:47, Разное

По словам актёра Андрея Урганта в интервью российским СМИ, несколько лет назад из-за неудачной шутки его сына Ивана Урганта в эфире программы «Смак» его грозились убить украинские экстремисты. Более того, они были готовы заплатить за это не менее 10 000 долларов, и это сильно испугало Андрея Львовича.
Впоследствии конфликт удалось уладить, так как телеведущий принёс публичные извинения, отметив, что не подумал прежде, чем пошутить в прямом эфире. Стоит напомнить, что тогда Ургант-младший заявил, что порубил пучок зелени, как «как красные комиссары жителей украинской деревни». После данного выпуска высказывание стали обсуждать российские и украинские интернет-пользователи.

Что касается предложения о лишении его сына гражданства, то Андрей Ургант впервые об этом услышал. Около 2 недель назад в одном из выпусков «Вечернего Урганта» телеведущий решил пошутить на тему Рождества, чем вызвал шквал критики со стороны общественных и религиозных деятелей, призвавших лишить его гражданства Российской Федерации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В ходе раскопок в штате Юта (США) палеонтологами найдены останки древнейшего аллозавра, обитавшего на Земле. Доисторические животные рода плотоядных динозавров жили на планете около 155 млн лет назад, а найденные части скелета, по словам специалистов, принадлежат ранее неизвестному науке виду – Allosaurus jimmadseni. Древнейший аллозавр обитал на Земле в юрском и меловом периодах. В длину […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика