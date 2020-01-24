Андрей Ургант рассказал, что за расправу над его сыном Иваном предлагали заплатить 10 000 долларов

По словам актёра Андрея Урганта в интервью российским СМИ, несколько лет назад из-за неудачной шутки его сына Ивана Урганта в эфире программы «Смак» его грозились убить украинские экстремисты. Более того, они были готовы заплатить за это не менее 10 000 долларов, и это сильно испугало Андрея Львовича.
Впоследствии конфликт удалось уладить, так как телеведущий принёс публичные извинения, отметив, что не подумал прежде, чем пошутить в прямом эфире. Стоит напомнить, что тогда Ургант-младший заявил, что порубил пучок зелени, как «как красные комиссары жителей украинской деревни». После данного выпуска высказывание стали обсуждать российские и украинские интернет-пользователи.
Что касается предложения о лишении его сына гражданства, то Андрей Ургант впервые об этом услышал. Около 2 недель назад в одном из выпусков «Вечернего Урганта» телеведущий решил пошутить на тему Рождества, чем вызвал шквал критики со стороны общественных и религиозных деятелей, призвавших лишить его гражданства Российской Федерации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В ходе раскопок в штате Юта (США) палеонтологами найдены останки древнейшего аллозавра, обитавшего на Земле. Доисторические животные рода плотоядных динозавров жили на планете около 155 млн лет назад, а найденные части скелета, по словам специалистов, принадлежат ранее неизвестному науке виду – Allosaurus jimmadseni. Древнейший аллозавр обитал на Земле в юрском и меловом периодах. В длину […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полуторагодовалой дочери Кайли Дженнер подарили дом на Рождество: фото и видео / 24 декабря
- «Путин додавил»: украинский генерал призвал готовиться к кровавой войне / 28 декабря
- В Индонезии ученые обнаружили 5 новых видов певчих птиц / 10 января
- Дарью Мороз поймали на попытке вернуть Константина Богомолова / 27 ноября
- Красавец-спортсмен развелся ради Седоковой / 26 ноября
- В Германии Mitsubishi подозревают в фальсификации данных о выбросах дизельных авто / 22 января
- Мнение: Драгоценности Людмилы Зыкиной покажут на выставке в Историческом музее / 25 ноября
- В Bugatti намекнули на «бюджетный» автомобиль / 22 января