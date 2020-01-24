Андрей Ургант рассказал, что за расправу над его сыном Иваном предлагали заплатить 10 000 долларов

По словам актёра Андрея Урганта в интервью российским СМИ, несколько лет назад из-за неудачной шутки его сына Ивана Урганта в эфире программы «Смак» его грозились убить украинские экстремисты. Более того, они были готовы заплатить за это не менее 10 000 долларов, и это сильно испугало Андрея Львовича.

Впоследствии конфликт удалось уладить, так как телеведущий принёс публичные извинения, отметив, что не подумал прежде, чем пошутить в прямом эфире. Стоит напомнить, что тогда Ургант-младший заявил, что порубил пучок зелени, как «как красные комиссары жителей украинской деревни». После данного выпуска высказывание стали обсуждать российские и украинские интернет-пользователи.

Что касается предложения о лишении его сына гражданства, то Андрей Ургант впервые об этом услышал. Около 2 недель назад в одном из выпусков «Вечернего Урганта» телеведущий решил пошутить на тему Рождества, чем вызвал шквал критики со стороны общественных и религиозных деятелей, призвавших лишить его гражданства Российской Федерации.

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