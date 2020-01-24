Мнение: Парадокс впечатлений о Европе, два разных Парижа и поездки мировых лидеров

1. Пользователь Твиттера высказал довольно нестереотипное мнение о тех впечатлениях, которые россияне выносят из путешествий в Европу. В ответ на стандартную реплику в духе «русские хотят либеральную демократию, так как ездят на Запад и видят западную жизнь», скептически настроенный автор пишет следующее:

https://twitter.com/vilevarangian/status/1218626250727731200

Русские, которые получают позитивные впечатления от поездок за рубеж и возвращаются, жалуясь, что в России всё гораздо хуже, обычно ездят в Чехию или Польшу.

Если вы хотите настроить россиян в пользу Запада, вам нужно посылать их в Восточную Европу, но держать в неведении о Европе Западной.

Твиттерянин приводит в пример Париж – по его словам, там достаточно провести неделю, чтобы разбить иллюзии о величии Запада. Москвичи в Париже удивляются, насколько там всё отсталое: не везде принимают карты, общественный транспорт дорогой и плохой, нигде нет бесплатного Wi-Fi. Ну а жители российской провинции поражаются, насколько в культурной столице Европы всё мультикультурно и толерантно.

2. Продолжая тему Парижа. Многие из нас бывали там – или, по крайней мере, собираются побывать. Однако чем дальше, тем больше традиционный образ столицы Франции как самого привлекательного и романтичного города мира оказывается под сомнением. Толпы клошаров и горы мусора начинают заслонять Эйфелеву башню и модно одетых парижанок.

Как полагаете, какая из двух фотографий Парижа ближе сейчас к реальности?

https://9gag.com/gag/abrQvqb

(Подписи: «Франция по ТВ». «Франция в реальности». Взято из поста под названием: «Поехал в Париж. Самое отвратительное место, которое я когда-либо посещал».)

3. Владимир Путин считается одним из самых активных мировых лидеров в плане международных поездок. С 2000 года он совершил 350 зарубежных зарубежных визитов (из них 184 в Европу), в среднем 17,8 в год. По интенсивности путешествий он заметно обходит американского Дональда Трампа (12,3 поездок в год) и китайского Си Цзиньпина (13,5 поездок в год).

Однако есть такие лидеры, которые бывают за рубежом гораздо чаще нашего президента:

https://www.reddit.com/r/europe/comments/eq2wr3/foreign_trips_of_leaders/

Ангелу Меркель ещё можно понять: как лидер Евросоюза она вынуждена мотаться по соседним европейским странам на разные мероприятия.

А вот высокий показатель Реджепа Тайипа Эрдогана выглядит загадочно. То ли он просто любит путешествовать, то ли и вправду ведёт активную внешнюю политику с целью возродить Турецкую империю, в чём его давно уже подозревают критики.

Источник: Место для дискуссий

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