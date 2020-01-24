Польские СМИ назвали поражением Варшавы итоги форума в Израиле

24.01.2020, 16:44, Новости дня

Польское издание Rzeczpospolita назвало поражением Варшавы итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, который ранее прошел в Израиле.

«Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем», – отмечает издание, передает РИА «Новости».

Кроме того, в статье отмечено, что еще одной тревожной новостью для Польши стала позиция президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего предложение Владимира Путина провести в ООН саммит с участием постоянных членов Совета Безопасности. По мнению автора, такая реакция президента Франции говорит о том, что он видит новую архитектуру европейской безопасности в союзе с Москвой, а не Вашингтоном.

Издание подчеркивает, что руководству Польши следовало бы сделать выводы из данной ситуации, а потом учитывать их при организации траурных мероприятий, «чтобы рассказать правду об истории польского государства и народа во время Второй мировой войны».

Кроме того, Rzeczpospolita полагает, что Польше нужно проанализировать причины текущего положения дел и не создавать новые конфликты, а урегулировать имеющиеся.

Ранее экс-глава МИД страны Гжегож Схетына выразил сожаление тем, что президент Польши Анджей Дуда отказался принять участие в форуме.

Также сообщалось, что Польша создала штаб для отслеживания выступления Владимира Путина в Израиле.



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