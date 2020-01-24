Лекарство от рака нашли в подорожнике и календуле

24.01.2020, 16:42, Разное

Российский фитотерапевт Сергей Турищев рассказал о невероятных целебных свойствах ряда растений. Некоторые из них оказались эффективными против злокачественных опухолей, передает телеканал «Царьград». 

Турищев утверждает, что остановить развитие рака помогут, в частности, – подорожник, календула и омела. Их благотворное воздействие, по словам специалиста, было подтверждено в ходе экспериментов. Однако врач подчеркнул, что вытяжки из растений не могут применяться в качестве основной терапии: их нужно использовать совместно с другими способами лечения. 



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