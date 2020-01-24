Климкин об инициативе Путина созвать саммит пяти государств: РФ пытается показать, что возвращается к цивилизованному общению

Предложение президента РФ Владимира Путина провести саммит пяти государств – постоянных членов Совета безопасности ООН – попытка показать миру, что Россия возвращается к нормальному цивилизованному общению. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Предложенная Путиным в Иерусалиме идея провести саммит постоянных членов Совета безопасности ООН означает конец этой организации и вообще честной инклюзивной системы международных отношений. За судьбу цивилизации должна отвечать вся цивилизация, а не «междусобойчик»… Россию выкинули из G8, и теперь она пытается найти альтернативу и показать, что возвращается к нормальному цивилизованному общению. Она это должна заслужить реальными действиями по деоккупации нашей территории», – подчеркнул Климкин.

Он добавил, что Украина должна доказать нашим партнерам: «обсуждать нашу безопасность без нас – плохая идея».

Запропонована Путіним в Єрусалимі ідея провести саміт постійних членів Ради безпеки ООН означає кінець цієї організації… Posted by Pavlo Klimkin on Neljapäev, 23. jaanuar 2020

23 января Путин на своем выступлении на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме 23 января заявил о необходимости созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании. По его словам, постоянные члены Совета безопасности ООН должны обсудить актуальные глобальные проблемы и не пропустить «появление новых ростков ненависти и антисемитизма».

Эту идею он уже высказывал 15 января в ходе обращения к Федеральному собранию. Он сказал, что Россия, Великобритания, США, Китай и Франция несут общую ответственность за сохранение и развитие человечества, они должны выработать «обновленные подходы» к обеспечению стабильности на планете, с учетом политических, экономических и военных аспектов современных международных отношений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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