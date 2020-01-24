Жители почти 30 городов могут остаться без тепла из-за долгов — «Нафтогаз»

С 1 февраля газоснабжение 37 украинских производителей тепла может быть прекращено из-за долгов. Об этом 24 января сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз».

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что предприятиям-должникам для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить более 454 млн грн.

Также в «Нафтогазі» заявили, что отопительный сезон может быть прекращен в населенных пунктах Днепропетровской (Кривой Рог, Каменское), Ивано-Франковской (Калуш), Киевской (Малая Ольшанка, Софиевская Борщеговка, Обухов, Чубинское), Луганской (Счастье, Старобельск), Одесской (Беляевка, Хлебодарское), Ровенской (Острог), Сумской (Ромны, Шостка), Харьковской (Кочеток, Чугуев), Херсонской (Олешки), Хмельницкой (Дунаевцы) и Черкасской (Смела) областей, а также в областных центрах Днепр, Житомир, Киев, Николаев, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Херсон и Хмельницкий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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