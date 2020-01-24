Жители почти 30 городов могут остаться без тепла из-за долгов — «Нафтогаз»

С 1 февраля газоснабжение 37 украинских производителей тепла может быть прекращено из-за долгов. Об этом 24 января сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз».
«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения», — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что предприятиям-должникам для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить более 454 млн грн.
Также в «Нафтогазі» заявили, что отопительный сезон может быть прекращен в населенных пунктах Днепропетровской (Кривой Рог, Каменское), Ивано-Франковской (Калуш), Киевской (Малая Ольшанка, Софиевская Борщеговка, Обухов, Чубинское), Луганской (Счастье, Старобельск), Одесской (Беляевка, Хлебодарское), Ровенской (Острог), Сумской (Ромны, Шостка), Харьковской (Кочеток, Чугуев), Херсонской (Олешки), Хмельницкой (Дунаевцы) и Черкасской (Смела) областей, а также в областных центрах Днепр, Житомир, Киев, Николаев, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Херсон и Хмельницкий.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В ходе раскопок в штате Юта (США) палеонтологами найдены останки древнейшего аллозавра, обитавшего на Земле. Доисторические животные рода плотоядных динозавров жили на планете около 155 млн лет назад, а найденные части скелета, по словам специалистов, принадлежат ранее неизвестному науке виду – Allosaurus jimmadseni. Древнейший аллозавр обитал на Земле в юрском и меловом периодах. В длину […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Письмо: «Зеленого винограда нет» / 6 апреля
- Медики назвали целебные свойства медовой тыквы / 25 января
- Мнение: Курсы для Штурманов / 12 декабря
- Продюсер Дэвид Фостер рассказал, как организовал новогодний отдых Меган Маркл и принца Гарри в Канаде / 7 января
- Супруга Хабиба Нурмагомедова родила второго сына / 22 декабря
- Меган Маркл и принц Гарри начали переезд в Канаду: что уже сделано / 17 января
- Сёмина ответила на критику Цымбалюк-Романовской: «Как может привлекать эта моль?» / 16 января
- Лишитесь денег: в Роскачестве призвали не пользоваться уличными банкоматами / 17 января