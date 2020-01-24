Гаджеты: Вакуумный робот может передвигаться по любым вертикальным поверхностям (2 фото)



Применение специальных роботов, способных передвигаться по вертикальным поверхностям в будущем существенно упростит выполнение многих операций связанных со строительством и обслуживанием высотных зданий. Однако если при движении по гладкой поверхности технические возможности роботов вполне прогнозируемы при использовании вакуумных присосок, то при перемещении по шероховатой поверхности с неправильным рельефом стандартные вакуумные присоски не работают по причине возникновения зазоров и «утечки» вакуума.

Эксперты из Американского института физики (штат Мэриленд) Синь Ли и Кайджи Ши смогли решить эту техническую проблему, предложив уникальную конструкцию вакуумной присоски. Ученые предложили при создании присосок использовать метод нулевого перепада (ZPD), устраняющий возможность разгерметизации вакуума.



Метод преодолел ZPD для ограничения утечки, использует высокоскоростное вращающееся водяное кольцо между поверхностью и присоской для поддержания вакуума. Центробежная сила вращающейся воды устраняет перепад давления на границе вакуумной зоны, что помогает поддерживать высокое вакуумное давление внутри присоски.

В настоящее время изобретатели работают над проблемой расхода воды при выполнении этой операции. В случае создания замкнутого цикла при котором робот-паук будет использовать одну и ту же воду из автономного бака, появится возможность практического использования данных устройств.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В ходе раскопок в штате Юта (США) палеонтологами найдены останки древнейшего аллозавра, обитавшего на Земле. Доисторические животные рода плотоядных динозавров жили на планете около 155 млн лет назад, а найденные части скелета, по словам специалистов, принадлежат ранее неизвестному науке виду – Allosaurus jimmadseni. Древнейший аллозавр обитал на Земле в юрском и меловом периодах. В длину […]