OnePlus показала прототип смартфона Concept One с исчезающими камерами

24.01.2020, 16:30, Разное

Компания презентовала прототип нового Concept One, камеры которого могут исчезать. OnePlus разместила интервью с разработчиками, создавшими концептуальный смартфон.
В материале присутствуют изображения модели мобильного устройства. Ранее представители OnePlus показывали лишь оранжевый вариант новинки, однако теперь публика получила возможность увидеть черную версию. Главной особенностью гаджета оказалась исчезающая основная камера. На одном из снимков она хорошо видна на задней панели, а на другом — незаметна, из-за того, что переведена в «скрытый» режим.

Модули камеры смартфона могут быть почти невидимыми, а получился подобный эффект благодаря электрохромному стеклу. Впервые корпорация показала Concept One в январе на CES 2020, но выпускать его пока не спешит.



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