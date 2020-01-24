Смартфон Xiaomi Poco X2 представят на выставке в Индии

Бренд Poco, ранее сотрудничавший с Xiaomi, собирается представить 3 новых смартфона. Модель X2 должны показать на выставке в Индии.

По словам экспертов, производитель планирует презентовать пока только первую версию гаджета. Согласно информации на официальной странице организации, премьера Poco состоится в феврале этого года в Индии. Девайс станет именованной модификацией известного аппарата Redmi K30 4G. Инженеры также установили в смартфон сдвоенную основную камеру, расположив ее в верхней части экрана.

Xiaomi Poco X2 оснастили мощным 8-ядерным чипом Snapdragon 730G с 8 Гб ОЗУ. Мобильное устройство имеет 256 Гб флэш-памяти и ОС Android 10.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что считает необходимым отменить санкции против России. Кречмер сообщил в интервью газете Bild, что Берлине хотят, «чтобы отношения с Россией улучшились», потому «санкции необходимо отменить», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что ограничительные меры в адрес Москвы «ни к чему не привели», а […]