Смартфон Xiaomi Poco X2 представят на выставке в Индии

Бренд Poco, ранее сотрудничавший с Xiaomi, собирается представить 3 новых смартфона. Модель X2 должны показать на выставке в Индии.
По словам экспертов, производитель планирует презентовать пока только первую версию гаджета. Согласно информации на официальной странице организации, премьера Poco состоится в феврале этого года в Индии. Девайс станет именованной модификацией известного аппарата Redmi K30 4G. Инженеры также установили в смартфон сдвоенную основную камеру, расположив ее в верхней части экрана.
Xiaomi Poco X2 оснастили мощным 8-ядерным чипом Snapdragon 730G с 8 Гб ОЗУ. Мобильное устройство имеет 256 Гб флэш-памяти и ОС Android 10.
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