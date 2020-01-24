Нафтогаз предупредил о возможности отключения отопления в 30 городах Украины

24.01.2020, 16:30, Новости дня

На Украине 30 городов могут остаться частично или полностью без отопления с 1 февраля, так как 37 производителей тепла не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО), сообщили в компании.

«Нафтогаз Украины» информирует о риске прекращения газоснабжения со 1 февраля 2020 37 производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО», – говорится в сообщении на сайте компании.

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период», – добавили в Нафтогазе, уточнив, что просят предприятия провести срочные расчеты во избежание прекращения газоснабжения.

По состоянию на 23 января 2020, такие предприятия теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО должны оплатить более 454 млн 400 тыс. гривен.

В ноябре Украинский кабмин отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.  Позже Киев пообещал снизить стоимость отопления после подписания контракта с Газпромом. 



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