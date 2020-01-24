Смартфон Apple iPhone XR резко упал в цене

На американском рынке было зафиксировано резкое падение цены на один из самых популярных смартфонов Apple. На данный момент iPhone XR можно купить за $300.
О падении стоимости на гаджет рассказали журналисты. Теперь жители США и граждане других государств, находящиеся в стране, могут порадовать себя iPhone XR, отдав за него примерно 18,5 тысяч рублей. Эта цена вдвое меньше стабильных расценок смартфона. Бюджетное мобильное устройство Apple предлагает корпорация Verizon.
Аппарат представлен в модификации с 64 Гб памяти на флэш-накопителе. Также поклонники бренда могут купить и другие варианты модели, выбрав 128 или 256 Гб встроенной памяти. Данное предложение действует на американском рынке до 29 числа текущего месяца.
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