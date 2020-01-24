Мнение: Скрепные цифры

В телеграм-канале Венедиктова опубликованы индексы доверия к Единой России по версии Фонда общественного мнения: положительное отношение у 40%, отрицательное — у 44%. Вроде бы терпимо. Но тут же опубликованы и данные аналогичного опроса по поводу отношения к правительству Медведева буквально перед его отставкой. Одобряли его деятельность 40%, не одобряли — 47%. Вывод напрашивается сам собой — если завтра Единую Россию распустят, народное горе и скорбь по этому поводу будет ничуть не более сильным, чем безутешный плач по Медведеву.

Получается, что доля российского населения, которое одобряет любую власть просто за то, что она власть, составляет примерно 40%.

На этом фоне показатели самого Путина (нужно учесть, что это официальные данные, трудно сказать, насколько сильно они "причесаны" в нужную сторону) составляют 58% одобряющих и 36% — не одобряющих. Если вычесть 40% всегда довольных, то сознательных пропутинцев в стране порядка 20%. Это немало, но это, по всей видимости, и есть базовая поддержка Путина. Главный вопрос — как быстро она растает, если выключить хотя бы на неделю-две телевизор.

Источник: Эль Мюрид

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