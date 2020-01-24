Эксперт назвал поправки к Конституции шагом к демократии

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что проект закона по изменениям в Конституции, предложенный президентом Владимиром Путиным, является шагом к демократии и защите национального интереса.

«Я поддерживаю все предложенные поправки, все до единой лежат в правильном направлении. Данная инициатива – это еще один шаг к расширению демократии, а также к защите нашего национального суверенитета в непростое время, когда ряд ведущих держав пренебрегают нормами международного права», – сказал Аграновский, передает РАПСИ.

По словам адвоката, важна также инициатива президента о проведении общероссийского голосования за внесение изменений в Конституцию. «Мы видим, что здесь исходит от президента инициатива вовлечения общества не только в обсуждение поправок, но и в целом в политическую жизнь страны, опосредованно к управлению государства. Ведь юридически это необязательно – глава государства сам выступил с инициативой», – добавил эксперт.

В четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о введении в Совете Безопасности РФ должности заместителя председателя.

Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимост величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т.д.

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