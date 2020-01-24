Технологии будущего: Представлен рейтинг самых необычных гаджетов 2020 года

В текущем году выставка CES 2020 собрала главных производителей современных устройств. Многие компании не стали ограничиваться смартфонами и телевизорами, продемонстрировав поистине прорывные разработки. Журналисты издания OANews составили рейтинг самых главных технологических инноваций 2020 года.

Протез BrainCo Dexus

Компания BrainCo, которая появилась всего несколько лет назад, стала одним из самых крупных производителей оборудования с использованием искусственного интеллекта. При помощи AI специалистам удалось разработать уникальный протез, способный связываться непосредственно с человеческим мозгом и принимать от него двигательные команды. Устройство было представлено в рамках CES 2019, но тогда представляло собой прототип без четкого описания функционала. В настоящее время компания готовит документы для Управления по контролю за продуктами и лекарствами. После получения сертификата должно начаться массовое производство BrainCo Dexus. Не исключено, что протез, способный облегчить жизни сотен людей, появится в продаже уже в следующем году.

Vizio Elevate



Уникальная звуковая панель Vizio Elevate стала настоящим открытием выставки. Ее разработчики потрудились не только над качеством воспроизводимого сигнала, но и над пользовательским интерфейсом. Разъем HDMI eARC для Dolby Atmos без сжатия и звук стандарта DTS сделали устройство незаменимым для меломанов. Vizio Elevate можно подключать к телевизору или компьютеру по беспроводному соединению. Звук при этом не отстает от картинки. Управлять Vizio Elevate можно при помощи программируемых голосовых команд. Кроме того, пользователи могут изменять настройки звука в специальном приложении, отличающемся удобным и простым интерфейсом. Звуковая панель должна появиться в продаже уже в текущем году.

Damon Hypersport



Далеко не все компании, производящие транспортные средства, делают упор не на технические характеристики, а на безопасность. Damon Hypersport в данном случае отличается от аналогов. Мотоцикл располагает полноценной системой подушек безопасности с интеллектуальной регулировкой чувствительности. На ветровом стекле транспортного средства располагается специальная светодиодная панель, которая сигнализирует о появлении автомобиля в слепой зоне. В руле имеется встроенный высокочастотный динамик, срабатывающий при приближении к препятствию. Транспортное средство не уступает другим спортивным мотоциклам по техническим характеристикам. На нем установлен мотор на 35 лошадиных сил, способный развивать скорость до 180 километров в час. Еще одним отличием Damon Hypersport является его футуристический дизайн.

Pimax 8K X



Приборы с поддержкой технологии дополнительной реальности становятся популярнее с каждым годом. Новое устройство Pimax 8K X является серьезным конкурентом для аналогов в лице Valve Index или Oculus Quest. Оно располагает дисплеем с разрешением в 8K. Пользователь в очках сможет рассмотреть даже самые мелкие детали, появляющиеся перед ним. Также в очки встроены специальные вибрирующие элементы, ненавязчиво подчеркивающие все происходящее на экране. Pimax 8K X можно использовать с играми Steam VR или Oculus, но только при помощи фирменного программного обеспечения. Шлем совместим с базовыми станциями и контроллерами Valve Index. В комплекте с ним будут поставлять специальную гарнитуру с полной изоляцией от окружающего пространства для повышения эффекта присутствия.

Lenovo ThinkPad X1 Fold



Компьютерные технологии также не стоят на месте. ThinkPad X1 Fold визуально больше напоминает записную книжку, хотя по характеристикам не уступает даже устройствам геймерских серий. Великолепный 13-дюймовый дисплей формата 4: 3 можно использовать в качестве планшета, который удобно держать в руках. Клавиатура может быть прикреплена к нижней половине устройства или отсоединена, так как располагает беспроводным передатчиком. Компания Lenovo собирается поставлять уникальный модульный ноутбук со стилусом для более удобного пользования.

Экзоскелет Sarcos Guardian XO



Экзоскелеты ранее можно было увидеть только в фантастических фильмах, но с годами они становятся реальностью. Разработка компании Sarcos представляет собой специальный костюм, усиливающий способности человеческого тела в несколько раз. К конечностям пользователя пристегиваются специальные джойстики, регулирующие движения. Также экзоскелет оборудован несколькими десятками датчиков в каждой области, фиксирующими активность мышц. Пока компания Sarcos располагает только прототипом уникального устройства, которое требует доработки. В частности, для его полноценной работы нужен аккумулятор, по мощности сопоставимый с батареей электрокара. Из-за этого специалисты собираются оптимизировать экзоскелет и сократить энергопотребление.

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