Употребление йогурта может помочь снизить риск рака молочной железы

Исследователи утверждают, что одной из причин рака молочной железы может быть воспаление, вызываемое вредными бактериями. Ученые полагают, что помочь снизить риск возникновения онкологии может обычный йогурт.

Исследователи говорят, что существует простое, недорогое потенциальное профилактическое средство рака молочной железы — женщины должны ежедневно употреблять натуральный йогурт. Он содержит полезные лактозно-ферментирующие бактерии, обычно встречающиеся в молоке, сходные с бактериями или микрофлорой, обнаруживаемых в молочных железах матерей. Они обычно находятся в молоке и могут занимать протоки молочной железы у женщин во время кормления грудью и в течение неизвестного периода после. Эти лактозно-ферментирующие бактерии в молочной железе являются защитными, потому что каждый год грудного вскармливания снижает риск рака молочной железы на 4,3%.

Несколько других исследований показали, что потребление йогурта связано с уменьшением риска рака, что, как предполагают исследователи, может быть связано с вытеснением вредных бактерий полезными. Есть около 10 миллиардов бактериальных клеток в организме человека , и в то время как большинство из них безвредны, некоторые выделяют токсины, которые вызывают воспаление в организме.

Хроническое воспаление уничтожает вредные микробы, но также наносит вред организму. Одним из наиболее распространенных воспалительных состояний является заболевание десен или периодонтит, который уже связан с раком полости рта, пищевода, толстой кишки, поджелудочной железы, простаты и молочной железы.

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