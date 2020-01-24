Под Петербургом нашли обгоревший труп 20-летней девушки-блогера

В одном из районов Ленинградской области несколько часов назад было найдено обгоревшее тело 20-летней местной жительницы. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, погибшая была обнаружен в лесном массиве на окраине Санкт-Петербурга. В результате проверки личности выяснилось, что 20-летняя девушка являлась блогером – она вела свой канал на YouTube и Telegram.

Тематика её видеороликов была связана со «свиданиями с богатыми мужчинами и путешествиями автостопом». Последние записи на своих страницах в соцсетях она сделала почти неделю назад, отметили СМИ.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Большинство водителей, независимо от стажа вождения, знают, что езда в зимнее время, осложнённая погодными условиями, требует особой внимательности. Эксперты интернет-портала Car.ru рассказали о 5 наиболее опасных ошибках, допускаемых автолюбителями при выезде на дорогу в холодное время года. Во-первых, повышает аварийность выезд на дорогу на автомобиле с всесезонными покрышками, утрачивающими силу в мороз и гололёд. Также […]