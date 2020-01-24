Под Петербургом нашли обгоревший труп 20-летней девушки-блогера

24.01.2020, 16:21, Разное

В одном из районов Ленинградской области несколько часов назад было найдено обгоревшее тело 20-летней местной жительницы. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Как стало известно, погибшая была обнаружен в лесном массиве на окраине Санкт-Петербурга. В результате проверки личности выяснилось, что 20-летняя девушка являлась блогером – она вела свой канал на YouTube и Telegram.

Тематика её видеороликов была связана со «свиданиями с богатыми мужчинами и путешествиями автостопом». Последние записи на своих страницах в соцсетях она сделала почти неделю назад, отметили СМИ.



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