Совфед назвал дату рассмотрения закона о введении должности для Медведева

24.01.2020, 16:19, Новости дня

Совет Федерации рассмотрит закон о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя, на которую был назначен Дмитрий Медведев, 30 января.

Об этом сказано на сайте Совета Федерации.

Ранее введение в Совбезе должности зампредседателя поддержали в Госдуме.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. При этом Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать.

Позже Медведев объяснил отставку правительства.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Большинство водителей, независимо от стажа вождения, знают, что езда в зимнее время, осложнённая погодными условиями, требует особой внимательности. Эксперты интернет-портала Car.ru рассказали о 5 наиболее опасных ошибках, допускаемых автолюбителями при выезде на дорогу в холодное время года. Во-первых, повышает аварийность выезд на дорогу на автомобиле с всесезонными покрышками, утрачивающими силу в мороз и гололёд. Также […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика