Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби по «Звездным войнам» отсрочили

Американская кинокомпания Lucafilm отложила производство сериала, основанного на франшизе «Звездные войны», главным героем которого должен был стать Оби-Ван Кеноби. Об этом сообщает Variety.
Причина – слабый сценарий, не удовлетворивший продюсера Кэтлин Кеннеди. На какой именно срок отложили начало производства, неизвестно.
Актер Юэн Макгрегор, который исполнит главную роль, заявил, что, вероятно, съемки начнутся в 2021 году.
«Я думаю, мы начнем снимать в начале следующего года, а не летом этого года. Думаю, что сценарии великолепны, но продюсеры хотят, чтобы они были еще лучше», – отметил он.
Режиссер проекта – Дебора Чоу, постановщик двух эпизодов «Мандалорца» для Disney+.
Действие нового сериала будет происходить спустя восемь лет после событий ленты «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов».
Всего вышло девять частей «Звездных войн». Десятая выйдет не ранее, чем в 2022 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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