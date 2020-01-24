Путин призвал постоянных членов Совбеза ООН собраться на саммит

Президент РФ Владимир Путин на своем выступлении на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме 23 января заявил о необходимости созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании. По его словам, постоянные члены Совета безопасности ООН должны обсудить актуальные глобальные проблемы, пишет РБК.

По его словам, мировые лидеры должны не пропустить «появление новых ростков ненависти и антисемитизма». Путины высказал мнение, что на постоянных членах Совбеза лежит особая ответственность по сохранению цивилизации.

Российский президент подчеркнул, что переговоры о таком саммите уже начались. По его мнению, она продемонстрировала бы верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, «духу союзничества и исторической памяти».

Среди тем такого саммита Путин назвал для примера ситуацию в Ливии.

«Я согласен с вами, что пять стран – основательниц ООН несут историческую ответственность, и нам надо собраться вместе, потому что мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право», – ответил на инициативу Путина французский президент Эммануэль Макрон.

15 января в ходе обращения к Федеральному собранию Путин сказал, что Россия, Великобритания, США, Китай и Франция несут общую ответственность за сохранение и развитие человечества, они должны выработать «обновленные подходы» к обеспечению стабильности на планете, с учетом политических, экономических и военных аспектов современных международных отношений.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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