В МЧС РФ отреагировали на поступок главы Чувашии

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего офицера МЧС прыгать за ключами от автомобиля, является недопустимым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее в Сети появилось резонансное видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Медиаменеджер Тина Канделаки резко раскритиковала Игнатьева, заявив, что глава региона «показал себя как оторвавшееся от реальности хамло».

Пресс-секретарь главы Чувашии назвал инцидент шутливо-дружеский жестом. Действия Игнатьева рассмотрит комиссия «Единой России» по этике.

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