Источник оценил усилия правительства Медведева по интеграции с Белоруссией

24.01.2020, 16:12, Новости дня

Правительство предыдущего состава было максимально сосредоточено на развитии и углублении российско-белорусской интеграции, сообщил источник в окружении заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

«Прежнее правительство делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией и не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов», – сказал источник, передает ТАСС.

Ранее Медведев отмечал, что Союзное государство РФ и Белоруссии – это большая ценность.

Напомним, в декабре 2019 года в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. При этом в Минске прошли акции против интеграции Белоруссии с Россией.

Однако позже Александр Лукашенко заявил, что в случае переизбрания в 2020 году он продолжит реализовывать все «дорожные карты» по интеграции с Россией.



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