Источник оценил усилия правительства Медведева по интеграции с Белоруссией

Правительство предыдущего состава было максимально сосредоточено на развитии и углублении российско-белорусской интеграции, сообщил источник в окружении заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

«Прежнее правительство делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией и не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов», – сказал источник, передает ТАСС.

Ранее Медведев отмечал, что Союзное государство РФ и Белоруссии – это большая ценность.

Напомним, в декабре 2019 года в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. При этом в Минске прошли акции против интеграции Белоруссии с Россией.

Однако позже Александр Лукашенко заявил, что в случае переизбрания в 2020 году он продолжит реализовывать все «дорожные карты» по интеграции с Россией.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщили в пресс-службе Пентагона. Сообщается, что с компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на сумму 13,006 млн долларов. «Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года», – […]