Мнение: Кто освободил Освенцим?

День освобождения лагеря смерти Освенцим установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Иван Степанович Конев.

Ни у кого в мире нет сомнений, что Освенцим освободили советские солдаты, среди которых были и русские, и украинцы, и белорусы, и представители многих других национальностей…

Но в Израиле на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» самым почетным гостем оказался не Владимир Зеленский, не Александр Лукашенко, а Владимир Путин.

Почему израильтяне уважили именно Путина? Думаю, потому что евреи умные, и прекрасно знают, что именно Россия – правопреемник СССР.

Да, формально СССР уже давно прекратил свое существование. Но Россия-то была, есть и будет. А Россия — это страна, оставшаяся после того, как от СССР отделились Прибалтика, Средняя Азия, Закавказье, Украина, Молдова, Беларусь…

Выходит, что это Россия, которая тогда называлась Советским Союзем, и освободила Освенцим?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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