Морской порт Ольвия передадут в концессию катарской компании

24.01.2020, 16:06, Новости дня

Расположенный в Николаеве морской порт Ольвия передадут в концессию катарской компании QTerminals. Об этом 24 января в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что QTerminals является ведущим портовым оператором Катара.

Компания выиграла конкурс и обязуется инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

«Что получит украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн, инвестиционные обязательства – 3,4 млрд грн (за 5 лет), редства для развития местной инфраструктуры Николаевской области – 80 млн грн», – написал Гончарук.

21 января в концессию передали Херсонский морской порт.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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