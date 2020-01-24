Расположенный в Николаеве морской порт Ольвия передадут в концессию катарской компании QTerminals. Об этом 24 января в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что QTerminals является ведущим портовым оператором Катара.

Компания выиграла конкурс и обязуется инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

«Что получит украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи – 82 млн грн, инвестиционные обязательства – 3,4 млрд грн (за 5 лет), редства для развития местной инфраструктуры Николаевской области – 80 млн грн», – написал Гончарук.

21 января в концессию передали Херсонский морской порт.

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщили в пресс-службе Пентагона. Сообщается, что с компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на сумму 13,006 млн долларов. «Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года», – […]