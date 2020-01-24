Шестеро человек погибли из-за стрельбы в немецком городе

Шестеро человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зе. Предполагаемый преступник был задержан полицейскими, передает Blick.
Известно, что еще несколько человек получили ранения, но количество пострадавших не уточняется. СМИ сообщают, что, по предварительным данным, стрелок и его жертвы были знакомы. Помимо него подозреваемых нет.
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