В Екатеринбурге полуголый мужчина проник в детский сад

В одном из районов Екатеринбурга полуобнаженному мужчине удалось пробраться на территорию детского сада. Тем не менее, его быстро заметили и поймали на глазах у испуганных малышей, которые в это время находились на утренней прогулке.

Позже выяснилось, что воспитатели не сразу сориентировались в ситуации, по-видимому, замешкавшись. Впрочем, потом они всё же увели детей подальше. По словам родителей малышей, хулигану не удалось проникнуть в здание.

На данный момент задержанный даёт показание местным правоохранителям, выясняются все детали произошедшего.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщили в пресс-службе Пентагона. Сообщается, что с компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на сумму 13,006 млн долларов. «Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года», – […]