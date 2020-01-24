В Екатеринбурге полуголый мужчина проник в детский сад

В одном из районов Екатеринбурга полуобнаженному мужчине удалось пробраться на территорию детского сада. Тем не менее, его быстро заметили и поймали на глазах у испуганных малышей, которые в это время находились на утренней прогулке.
Позже выяснилось, что воспитатели не сразу сориентировались в ситуации, по-видимому, замешкавшись. Впрочем, потом они всё же увели детей подальше. По словам родителей малышей, хулигану не удалось проникнуть в здание.
На данный момент задержанный даёт показание местным правоохранителям, выясняются все детали произошедшего.
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