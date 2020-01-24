В Башкирии отец изнасиловал 4-летнюю дочь

В Башкирии 33-летний местный житель изнасиловал 4-летнюю дочь своей возлюбленной. По предварительным данным следователей, во время совершения противоправных действий его увидела 29-летняя сожительница.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой правоохранителей, об инциденте пояснила мать девочки. Она увидела своего возлюбленного, когда тот совершал противоправные действия по отношению к девочке. Затем подозреваемый ушел, а позже его нашли мертвым в сарае возле дома.

На данный момент подробности произошедшего инцидента устанавливаются, ведется расследование. По итогам проверки станут известны дальнейшие действия по отношению к матери пострадавшей.

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