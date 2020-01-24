Под Омском шесть человек пострадали в результате драки с использованием бензопилы

В Павлоградском районе четверо мужчин и две женщины были доставлены в местную больницу после произошедшей драки. На месте происшествия работники правоохранительных органов обнаружили сломанную биту и бензопилу, подробности произошедшего устанавливаются.
По предварительным данным, драка произошла между парнями 27-ми и 29-ти лет и их более старшими оппонентами в возрасте от 40 до 52 лет. Причина пока неизвестна, однако в результате произошедшего пострадавшие получили травмы и переломы, рваные раны. У нескольких из них также диагностировали черепно-мозговую травму.
Правоохранители уже начали расследование в связи с произошедшим инцидентом, подробности станут известны позже.
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