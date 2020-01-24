При стрельбе в Германии погибли шесть человек

В немецком городе Рот-ам-Зе в результате стрельбы погибли шесть человек, стрелявший задержан.
Об этом информирует РИА «Новости».
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Последнее: Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщили в пресс-службе Пентагона. Сообщается, что с компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на сумму 13,006 млн долларов. «Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года», – […]
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