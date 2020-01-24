«Омерзительные ощущения, когда они трогают тебя плавниками». Лолита надела купальник, защищающий от рыб

24.01.2020, 15:54, Новости дня

Российская певица Лолита разместила в Instagram ролик, снятый в бассейне после плавания.

«Вышла из бассейна, глаза красные. Очки пропускают воду.», – объяснила певица свой «заплаканный» вид.

Она акцентировала внимание, что на ней купальник с длинными рукавами.

«Это специально для тех, кто как я не любит, когда рыбы, проплывая, случайно трогаю тебя плавниками. Это вызывает омерзительные ощущения. Или для тех, кто не очень любит солнышко и у кого, как у меня, много родинок», – написала она.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 23 Янв 2020 в 2:04 PST

Лолита родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. 

Певица запрещен въезд в Украину. Государственная пограничная служба не пустила в Украину Милявскую в апреле 2017 года. По словам исполнительницы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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