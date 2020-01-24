Мнение: Мафиозный круговорот

24.01.2020, 15:52, Разное

Они слишком много знают. О пенсионной реформе, оптимизации медицины, бюджетных тратах, войнах, решениях руководства. Чтобы просто так выкинуть их из правительства в суровую повседневную российскую жизнь. Чтобы они ездили в метро, писали разоблачительные мемуары, общались с журналистами, бежали на Запад.

Поэтому последние отставки и назначения в российской власти  напоминают атмосферное явление испарения воды с последующим выпадением осадков.

Например, бывший минтруд Топилин испарился из правительства Медведева и выпал с неба главой Пенсионного фонда. А оттуда испарился бывший председатель Дроздов и был обнаружен замом министра финансов. То же и с прочими – Скворцовой, Чайкой, Матовниковым, Белоусовым.  Пока официально не трудоустроен Мединский. Но Путин вчера успокоил встревоженную общественность: «Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться».

Если спросить Путина или какое другое российское начальство, то они объяснят происходящее ценностью управленческих кадров. Но гораздо более правильно иное объяснение – закрытость власти, опора на доверенных, проверенных лиц скорее напоминает мафию. Где все говорят на одном языке, не болтают лишнего. Где достаточно намека главного, чтобы броситься исполнять незаконные приказы.

И будь уверен – играешь по правилам, тебя не забудут, с тобой расплатятся.  Поместив в синекуру – как Шувалова в ВЭБ или Грефа в Сбербанк. Будешь и там выполнять ценные поручения руководства.

При таком мафиозном устройстве власти не слишком важно, кто формально дает согласие на назначение членов правительства – Госдума или кто-то еще. Потому что дающие согласие – сами участвуют в круговороте назначений, играют по тем же правилам.

В сторону от этой мафии не уйдешь. До конца. И будешь молчать. Потому что сам повязан решениями. Сам с определенного момента стал звеном мафиозного механизма. И есть на тебя компромат, веревка за которую можно дернуть. Она в руках у твоего доброго, заботливого руководства.   

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщили в пресс-службе Пентагона. Сообщается, что с компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на сумму 13,006 млн долларов. «Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года», – […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика