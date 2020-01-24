Обгоревший труп блогерши нашли в лесу под Петербургом

Под Петербургом в лесу около поселка Парголово обнаружено обгоревшее тело 20-летней девушки.

По данным портала «Невские новости», тело было найдено днем ранее. Погибшая снимала видео на YouTube и вела Telegram-канал, ее имя не называется. Последняя запись в ее Telegram-канале была сделана 19 января.

В своих видео и постах, по данным СМИ, рассказывала о свиданиях с миллионерами, опыте употребления наркотиков и путешествиях автостопом. Обстоятельства гибели девушки выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье убили известную Instagram-блогершу, ее тело было обнаружено в чемодане. Позже подозреваемый в убийстве девушки был арестован.

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