В окружении Медведева разъяснили связь налогового маневра с отношениями РФ и Белоруссии

Решение о налоговом маневре в РФ не связано с российско-белорусскими отношениями, сообщил источник в окружении экс-главы правительства Дмитрия Медведева.
«Решение о налоговом маневре принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений и никак не связано с российско-белорусскими отношениями», – сказал источник, передает ТАСС.
Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, по мнению которого Москва пытается надавить на Минск с помощью налогового маневра в нефтяной сфере.
Ранее Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой.
Между тем, глава «Лукойла» заявил, что компания не собирается компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра и возобновлять поставку сырья на НПЗ на льготных условиях.
Напомним, нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.
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