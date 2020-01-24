Катастрофа самолета МАУ. Погибшая украинка владела компанией, поставлявшей военное оборудование в Ливию в обход эмбарго ООН – CNN

Елена Малахова, погибшая пассажирка самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого иранскими ракетами 8 января, была связана с двумя компаниями, которые упоминаются в отчете ООН о тайной поставке оборудования в воюющую Ливию в обход международного эмбарго. Об этом 24 января сообщает телекомпания CNN.

Малахова являлась директором авиакомпании «Скайавиатранс», которая базируется в Украине, и совладельцем связанной фирмы Volaris Business, зарегистрированный офис которой находится в Эдинбурге.

6 августа в аэропорту города Мисурата в Ливии ударами с дронов был уничтожен самолет Ил-76ТД компании «Скайавиатранс», который, по данным МИД Украины, перевозил гуманитарный груз для нужд Красного Полумесяца Ливии. Ливийская национальная армия Халифы Хафтара заявила, что взорвала лайнер, поскольку на нем перевозили военную технику, предназначенную для ее противников – войск правительства национального единства.

В комментарии изданию «ГОРДОН» бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов предполагал, что украинские самолеты были задействованы в «серых» схемах перевозки грузов и что внимание на это должны обратить Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований и Совет национальной безопасности и обороны.

Согласно декабрьскому отчету ООН, на который ссылается CNN, эксперты исследовали нападение на самолет «Скайавиатранс» и пришли к выводу, что слишком малая полезная нагрузка для Ил-76ТД и необычные записи в документации означали, что груз представлял собой тайно перевозимый военный материал большого объема и относительно малой массы, например, фюзеляж и крылья беспилотных боевых летательных аппаратов.

Представитель ливийского Красного Полумесяца сказал CNN, что у общества не было никаких связей ни со «Скайавиатрансом», ни с Volaris, ни с Малаховой.

Записи сайта Flightradar24 показывают, что с мая по август 2019 года Ил-76ТД совершил более 30 рейсов между Украиной, Турцией и Ливией. До этого самолет «Скайавиатранса» совершил 13 рейсов между ОАЭ и Йеменом, где также ведутся боевые действия.

Максим Приходько, бывший менеджер по наземному обслуживанию «Скайавиатранс», сообщил CNN, что у фирмы есть разрешение на перевозку опасных грузов, в частности растворителей и химикатов. Он отказался комментировать доклад экспертов ООН.

Представитель «Скайавиатранс» подчеркнул, что фирма не ведет бизнес в Иране, и он не знал, что директор находилась в этой стране в начале января.

Муж Малаховой Дмитрий Салихов сказал журналистам, что слишком опечален гибелью супруги, чтобы давать комментарий.

У Малаховой осталось двое сыновей – восьми и девяти лет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) министерства обороны США заключило контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщили в пресс-службе Пентагона. Сообщается, что с компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт на сумму 13,006 млн долларов. «Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года», – […]