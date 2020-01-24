Представитель главы Чувашии объяснил издевку над офицером МЧС

Случай с ключами в руках главы Чувашии Михаила Игнатьева, за которыми подпрыгнул пожарный, был шуткой, сообщил пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров.

«Это шутливо-дружеский жест. Никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет», – приводит его слова ТАСС.

Сидоров отметил, что церемония вручения ключей проходила в дружеской атмосфере. Он указал, что присутствовавшие на ней люди радовались.

«Когда этот прыжок произошел, все вокруг тоже улыбались. Это все вышло само собой», – отметил пресс-секретарь.

По его словам, глава республики «уже неоднократно встречался» с этим сотрудником, «был в гостях в этой пожарной части». «Они знакомы», – отметил Сидоров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии от комментариев отказались.

Ранее в Сети появилось резонансное видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Медиаменеджер Тина Канделаки резко раскритиковала Игнатьева, заявив, что глава региона «показал себя как оторвавшееся от реальности хамло».

За последнее время глава Чувашии не впервые оказывается в центре внимания. Ранее он призывал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что фраза Игнатьева означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив. Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».





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