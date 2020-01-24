Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за забастовки в Париже

24.01.2020, 15:30, Новости дня

Эйфелева башня закрыта для посетителей в пятницу, 24 января, из-за забастовки против пенсионной реформы. Об этом 24 января сообщили на официальном аккаунте Эйфелевой башни в Twitter.

«Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта. Доступ к моей эспланаде остается открытым и бесплатным», — говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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