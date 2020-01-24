В Иерусалиме подожгли мечеть

24.01.2020, 15:26, Новости дня

В районе Бейт Сафафа в Восточном Иерусалиме подожгли мечеть. На стене здания оставили надписи агрессивного содержания, информирует израильская полиция.

«Было получено сообщение о граффити, найденном на внешней стене в районе Бейт Сафафа, кроме того, в расположенной по соседству мечети была подожжена комната», – передает РИА «Новости» сообщение правоохранителей.

В настоящее время полиция проводит расследование, криминалисты собирают улики, сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, речь идет о преступлении на почве ненависти. «Есть подозрение, что это так называемая акция «таг мехир». Это основная версия, которую мы проверяем», – сообщил представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

Ущерб оценивается как незначительный.

В подобных инцидентах обычно подозревают представителей ультраправых еврейских кругов. Мишенями подобных акций, которые ультраправые называют «таг мехир» («цена» в переводе с иврита), не раз становились мусульманские и христианские объекты, имущество палестинцев и израильских арабов и даже израильские армейские базы.

Еще в 2015 году власти Израиля разрешили содержать «еврейских террористов» под стражей без суда и предъявления обвинения.



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