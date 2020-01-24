Мнение: Стать тобой…

В поведении Натальи Фриске — сестры покойной Жанны — я ясно вижу нечто крайне нездоровое. Что-то маниакальное, на грани, возможно, психопатии.

Зажатая, пресная, ничем не примечательная Наталья всю жизнь живёт в тени старшей сестры — красивой, успешной, очень яркой и харизматичной звезды.



Фото: Соцсети

Вот ни за что не поверю в то, что Наталья никогда не завидовала Жанне. Не потому, что я злая, а потому, что хорошо знаю людей и прекрасно разбираюсь в их природе.

Возьмём двух баб. Сестёр ли или близких подруг — неважно.

Пусть одна из них будет красивой, успешной, очень яркой и харизматичной звездой. Такой, как Жанна. А другая — зажатой, безликой серостью, которая интересна окружающим только в контексте её дружбы или родства со звездой. Это, как вы понимаете, Наталья.

Я верю в то, что красивая и харизматичная Жанна искренне дружила со своей пресной сестрой. Искренне, без задней мысли её любила. Никогда ей не завидовала. Чему там было завидовать?

Я также верю в то, что и Наталья любила Жанну, но только вот не совсем чистой любовью. Там и зависть была, и внутреннее сравнение себя с сестрой, и глубоко затаённое желание поменяться с нею местами.

Так выглядит гниловатая, но правда.

Когда Жанна умерла, Наталья свалила на ПМЖ на Шри-Ланку, обрубила нос, чтобы быть похожей на сестру, и, собственно, расцвела.

Слева — Жанна, справа — Наталья, которая, наконец-то, добилась того, чего хотела: стала Жанной.



Фото: Соцсети

Есть в этом что-то очень отталкивающее. Похоже на сюжет леденящего душу триллера, который начинается с того, как в одной обычной семье родились две девочки, потом одна из них выросла и стала звездой, а другая … Ну, в общем, стала.



Фото: Соцсети

Вопрос: кем?

Вот такое видео опубликовала Наталья из квартиры Жанны:

Посмотрев его, я поняла: Наталья так жаждет внимания к себе, что готова выжимать его из всего, что только можно, включая засохшие цветы лаванды в квартире покойной сестры. Не удивлюсь, если в следующем видео мы увидим коллекцию белья Жанны Фриске.

Что думаете по поводу Натальи Фриске? Обычная баба, которая любила сестру, или тихушница-психопатка, которой не помешало бы подлечиться?

Почему?

Источник: Лена Миро

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