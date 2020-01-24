Канделаки резко раскритиковала главу Чувашии после издевки над офицером МЧС

24.01.2020, 15:19, Новости дня

Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

«Увидела тут видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который вместо того, чтобы раздать ключи от новых пожарных автомобилей, решил поиграть с мужчинами в «собачку». То есть они рискуют своей жизнью буквально каждый день. Получают травмы, а порой и погибают, спасая людей. А избранный этими людьми губернатор играть в барина изволили. Ну спасибо, что сапоги целовать их высочество не требует», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Я надеюсь, что Евгений Николаевич Зиничев – глава МЧС – обратит внимание на унижение своих сотрудников. Также надеюсь на адекватную реакцию «Единой России», – отметила медиаменеджер.

«Ну а губернатор с уже «подмоченной» репутацией, который, при всем своем барстве, не осознал прозрачность современного медиапространства, лишний раз показал себя как оторвавшееся от реальности хамло. А никак не человек, соответствующий своей должности», – заключила Канделаки.

Ранее в Сети появилось резонансное видео с Игнатьевым, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

За последнее время глава Чувашии не впервые оказывается в центре внимания. Ранее он призывал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что фраза Игнатьева означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив. Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».



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