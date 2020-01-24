На российских границах усилили контроль из-за нового коронавируса

24.01.2020, 15:19, Новости дня

Прибывающие из неблагополучных районов туристы проходят усиленный двойной контроль из-за угрозы распространения нового типа коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

В сообщении ведомства указывается, что «во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования».

Отмечается, что все прибывшие из Китая туристы с симптомами ОРВИ изолируются и проходят лабораторное исследование «на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию».

Ранее Турция отправила пассажирку самолета из Китая обратно из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти КНР информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV, из-за которого умерли уже 26 человек.

Вирус распространился за пределы Китая. Заболевание передается от человека к человеку.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.



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