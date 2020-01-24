На российских границах усилили контроль из-за нового коронавируса

Прибывающие из неблагополучных районов туристы проходят усиленный двойной контроль из-за угрозы распространения нового типа коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
В сообщении ведомства указывается, что «во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования».
Отмечается, что все прибывшие из Китая туристы с симптомами ОРВИ изолируются и проходят лабораторное исследование «на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию».
Ранее Турция отправила пассажирку самолета из Китая обратно из-за подозрения на коронавирус.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти КНР информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV, из-за которого умерли уже 26 человек.
Вирус распространился за пределы Китая. Заболевание передается от человека к человеку.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Australian Open, который проходит в Мельбурне, проиграла матч против испанки Гарбинье Мугурусы и не прошла в четертый круг турнира, сообщает сайт Женской теннисной ассоциации. Игра длилась 68 минут и закончилась со счетом 1:6, 2:6 в пользу испанской теннисистки. Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA, Мугуруса – 32-е. Как пишет […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- После обнаружения брошенного на улице ребенка началась проверка в Петербурге / 9 января
- Белоруссия закупила нефть в Норвегии / 20 января
- 24,5% украинцев считают, что выборы на оккупированных территориях могут пройти через несколько лет после восстановления контроля над ними – опрос / 7 декабря
- Офицера приговорили за взятки при отборе военнослужащих в Сирию / 19 декабря
- Лидеры противоборствующих правительств Ливии проводят мирные переговоры в Москве / 13 января
- Newsweek: В Пентагоне считают, что Иран по ошибке сбил украинский самолет зенитной ракетой / 9 января
- Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже / 29 ноября
- Автоэксперт объяснил, почему мужчины чаще женщин попадают в ДТП / 24 января