В Днепре от «свиного гриппа» умер двухлетний ребенок

21 января в Днепре из-за пандемического гриппа умер ребенок в возрасте 2,5 года. Об этом 24 января «Укринформу» сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований государственного учреждения «Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Елена Кузьменко.

«От пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько суток после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А», – рассказала она.

Кузьменко добавила, что уровень заболеваемости гриппом в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%. Всего за эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. людей. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.

21 января в Чернигове из-за «свиного гриппа» скончался 46-летний мужчина.

А(H1N1) пандемический – наиболее распространенны й тип гриппа, который вызывает самые масштабные эпидемии. Впервые был открыт в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом. В 2009 году стал известен под названием «свиной грипп».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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