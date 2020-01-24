УПЛ изменила календарь чемпионата Украины по футболу из-за подготовки сборной к Евро 2020

24.01.2020, 15:18, Новости дня

Украинская Премьер-лига сменила календарь чемпионата Украины из-за подготовки сборной Украины к Евро 2020, пишет официальный сайт УПЛ.

Последний тур чемпионата Украины планируется провести 16 мая вместо 24-го путем смещения матчей УПЛ и Кубка Украины на более ранние даты.

Чемпионат Украины перенесен «с целью обеспечения оптимальных условий для подготовки Национальной сборной команды Украины к финальной части Чемпионата Европы 2020», – пишет сайт УПЛ.

Окончательное решение о календаре весенней части чемпионата и Кубка Украины должен принять Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины выступит на Евро 2020, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 разных городах по всей Европе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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