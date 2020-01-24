Мнение: Было ваше, стало наше

Всем привет. Хочу спросить — помните, такой г-н Лужков был? Мэр московский какбе? Его еще сняли мгновенно по утрате доверия. Говорили разное про это снятие! Якобы мадам Лужкова, Батурина которая, послала матерно г-на Медведева. Конечно точно мы не знаем! Откуда бы. Но вот факт такой есть, что был он мэром, а потом его сняли. А недавно его призвал к себе всевышний. Осталась вдовица — мадам Батурина.

Небедная вдовица, японский бог! Помнится, когда ее супруг был всесильным мэром, она очень круто стояла. Все ж знают, что жены высокопоставленных чиновников чрезычайно талантливы и зарабатывают отличные деньги. Пять миллионов там, 50 миллионов здесь…о, миллиард! Да и не один. Вот и Лужкова была чрезвычайно талантлива. Это по телеку показывали, один строитель что ли рассказывает, когда он отказался покупать у Батуриной что-то(а она монополист, считай, была во многом), то она сказала — я пожалуюсь мужу, и он превратит вас в жабу! Как мило. Сразу видна талантливая женщина. Ну так вот сейчас идет отъем ее бизнеса в больших количествах, российские-то земли и активы давно уже отжали, теперь вот и оффшорная батуринская контора вкупе с ей подобными «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз» тоже перешла под контроль оппонентов Батуриной…даааа, хорошие времена для Батуриной видимо завершились. Небось, не обеднеет совсем! Но вот послать большое начальство ей уже не удастся…

Источник: Достало

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