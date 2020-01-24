В Tinder появится кнопка вызова полиции

В приложении для знакомств Tinder появится тревожная кнопка, которую пользователи из США смогут нажать, если во время свидания почувствуют себя в опасности. Об этом 23 января сообщила компания Match Group, которая владеет приложением Tinder.
В частности, Match Group анонсировала интеграцию с приложением личной безопасности Noonlight. Это позволит пользователям обращаться в службу экстренной помощи и передавать точные данные о своем местоположении в приложении Noonlight, не звоня непосредственно в 911.
При нажатии кнопки тревоги пользователям предложат ввести код. Если он этого не сделает, диспетчер сначала направит ему сообщение, а затем позвонит. Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, к нему направят полицию.
Новая функция появится в американской версии Tinder 28 января. Позднее она станет доступна для пользователей из других стран (когда именно, не уточняется).
Tinder — это популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учётом геолокации.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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