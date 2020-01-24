В Tinder появится кнопка вызова полиции

24.01.2020, 15:06, Новости дня

В приложении для знакомств Tinder появится тревожная кнопка, которую пользователи из США смогут нажать, если во время свидания почувствуют себя в опасности. Об этом 23 января сообщила компания Match Group, которая владеет приложением Tinder.

В частности, Match Group анонсировала интеграцию с приложением личной безопасности Noonlight. Это позволит пользователям обращаться в службу экстренной помощи и передавать точные данные о своем местоположении в приложении Noonlight, не звоня непосредственно в 911.

При нажатии кнопки тревоги пользователям предложат ввести код. Если он этого не сделает, диспетчер сначала направит ему сообщение, а затем позвонит. Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, к нему направят полицию.

Новая функция появится в американской версии Tinder 28 января. Позднее она станет доступна для пользователей из других стран (когда именно, не уточняется).

Tinder — это популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учётом геолокации. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Медики назвали четыре опасных симптома, сигнализирующих о серьёзных заболеваниях глаз. Головные боли, сухость глазной оболочки и неспособность видеть ночью являются поводом незамедлительно обратиться за помощью к специалистам. Эксперты объясняют, что сама по себе головная боль может указывать на различные нарушения, но в случае, когда боль отдаёт в глаза, это веский повод обратиться к врачу. Как […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика